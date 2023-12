Ligue Europa, OM : les regrets de Bamo Meïté

C’est la soupe à la grimace pour l’OM. Alors qu’ils tenaient le match nul malgré la domination anglaise, les Phocéens ont fini par s’incliner 1-0 en toute fin de rencontre sur un joli but signé Joao Pedro. Cette défaite a des conséquences puisque Marseille cède sa première place à son adversaire du jour et devra donc passer par les barrages de Ligue Europa contre un 3e de Ligue des Champions pour espérer poursuivre son parcours.

«Nos supporters sont là et aujourd’hui on n’est pas rentrés avec le résultat qu’on voulait, constate Bamo Meïté, titulaire ce soir en défense. On a réussi à obtenir le point du nul tout le match et à la fin, ça fait mal. On va continuer à travailler et ce week-end on voudra les 3 points. On fait un match solide et il faut féliciter le groupe pour ça mais à la fin on en prend un et c’est dommage», regrette l’ancien Lorientais au micro de Canal+.