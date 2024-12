Real Madrid : Kylian Mbappé est déjà devant Cristiano Ronaldo…

À 26 ans, Kylian Mbappé va fêter son premier Noël en tant que joueur du Real Madrid. Il s’agit peut-être de l’un des plus beaux cadeaux que le capitaine de l’équipe de France s’est faits, après son choix de mettre un terme à sept ans passés au Paris Saint-Germain. Mais avant de célébrer les fêtes de fin d’année, le Bondynois en a bavé. Fortement critiqué pour ses prestations sportives, Mbappé a également dû gérer des soucis extrasportifs.

Vivement 2025

Des reproches que l’intéressé avait évoqués lors de son interview-vérité dans l’émission Clique. « Les critiques ? C’est un plus un effet boomerang, quand ça tape sur tes proches. Je n’ai pas de contact avec la télévision française ici. Je ne regarde pas. C’est plus mes proches qui regardent et qui m’en parlent donc on te l’envoie et quand tu vois que ça touche tes proches, ça peut te toucher. » Depuis, les choses se sont améliorées.

En Liga, le Français reste sur quatre buts et une passe décisive lors de ses cinq dernières apparitions. Sur le plan comptable, Mbappé finit cette année 2024 avec 14 buts inscrits avec Madrid. Et à l’issue du match contre Séville (4-2), l’ancien Parisien a assuré qu’il était désormais prêt. « Mon adaptation est finie. Je me sens maintenant très bien dans cette équipe. On se connaît mieux avec mes partenaires, je joue mieux avec eux et ça se voit que je suis meilleur depuis plusieurs matches. »

Objectif 33 buts, au minimum

Du côté de la presse espagnole, après l’avoir encensé, les médias attendent désormais 2025 avec impatience. Et pour AS, Mbappé est « en mode Cristiano ». Comprenez, le Français a beau avoir été critiqué, il a fait mieux que Cristiano Ronaldo, lorsque le Portugais est arrivé au Real Madrid. En effet, CR7 avait bouclé son année 2009 avec 13 réalisations. Mbappé en compte donc une de plus et se trouve même à égalité avec Vinicius Junior, l’actuel leader offensif merengue. Une statistique qui est surtout un motif d’espoir.

La comparaison avec CR7 s’arrête là puisqu’il n’est pas question de comparer six mois de carrière madrilène aux neuf années stratosphériques du Lusitanien dans la capitale espagnole (450 buts inscrits en 438 matches). Mais tout Madrid espère maintenant que la fin de l’adaptation du Français débouchera sur le fameux « effet ketchup » en termes de buts. AS n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que Cristiano Ronaldo avait terminé sa première saison en Espagne avec 33 réalisations. Kylian Mbappé saura-t-il faire aussi bien, voire mieux ?