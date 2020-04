Liga : le Real Madrid pourrait jouer à... Valdebebas

On ne sait pas encore quand reprendra la saison de Liga, mais les prévisions les plus optimistes indiquent un retour en juin. Le tout, à huis clos a priori. Et cela pourrait pousser le Real Madrid à prendre une surprenante décision selon la Cadena COPE.

Le club de la capitale espagnole pourrait ainsi décider de jouer les cinq matchs à la maison restants à Valdebebas, son centre d'entraînement. Cela permettrait notamment de faciliter les travaux de rénovation du Bernabéu, qui ont démarré en début de saison, et permettrait aussi à la formation dirigée par Florentino Pérez d'économiser de l'argent. Marca ajoute que la Liga a donné l'autorisation aux Madrilènes de jouer dans le stade Alfredo Di Stefano, situé dans l'enceinte sportive et habituellement utilisé par le Real Madrid Castilla.