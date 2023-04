Mercato : Zinedine Zidane a reçu une offre stratosphérique

La suite après cette publicité

Il n’aura pas tenu bien longtemps. Arrivé aux commandes d’Al Nassr en juillet 2022, Rudi Garcia a déjà fait ses valises. Deuxième du classement de son championnat, Al Nassr a décidé de se séparer du technicien français. Et pour certains, si l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL a sauté, c’est en grande partie à cause de Cristiano Ronaldo.

Pour remplacer Garcia, la formation saoudienne ne vise que du lourd. Dernièrement, CBS expliquait que deux coaches étaient ciblés : José Mourinho et surtout Zinedine Zidane. Recruter le Français serait le rêve des Saoudiens et pour ce faire, ils comptent sur le soutien de CR7. Le média a d’ailleurs ajouté que l’international portugais (198 sélections, 122 buts) participait grandement au processus de recrutement du nouveau coach d’Al Nassr.

Un salaire inégalé pour un coach

L’attaquant a l’avantage de bien connaître les techniciens pistés puisqu’il a évolué sous leurs ordres. Ronaldo saura-t-il se montrer convaincant ? Nul ne le sait, mais Marca relaie une information selon laquelle Al Nassr dispose sans surprise d’un argument de taille pour espérer engager un coach de renom : l’argent. Et visiblement, les Saoudiens seraient prêts à faire de Zidane l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du ballon rond.

Ainsi, c’est un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 60 M€ qui attendrait ZZ à Riyad ! Une proposition qui fait forcément réfléchir, d’autant que la durée du contrat reste assez courte. Cependant, pas sûr que tout cet argent suffise. Libre de tout contrat, Zidane a vu Didier Deschamps conserver la tête des Bleus, mais il sait que d’autres postes pourraient se libérer d’ici cet été.