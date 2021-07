Bayern Munich : Pini Zahavi démarche en Angleterre pour Kingsley Coman

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2023, Kingsley Coman (25 ans) pourrait quitter le Rekordmeister cet été ou le prochain. En effet, les discussions pour une éventuelle prolongation tournent au ralenti entre les différentes parties et le club bavarois ne compte pas voir l'ailier français partir libre. Pour le moment, le Bayern n'est pas encore inquiet comme l'explique Sport 1 et devrait formuler une offre salariale s'élevant à 13 millions d'euros annuels.

Si la possibilité de voir Kingsley Coman au Bayern Munich existe, en parallèle, l'agent Pini Zahavi démarche en Angleterre. Ainsi, Liverpool, qui s'intéresse depuis un moment à l'international français, a bien été contacté selon le média allemand tout comme Manchester United. Toutefois, ces derniers n'iront pas plus loin suite au transfert de Jadon Sancho. Pour ce qui est de Liverpool, la possibilité existe et il faudra proposer au moins 50 millions d'euros pour satisfaire le Bayern Munich. Les Reds risquent d'être bien attentifs à l'évolution des discussions entre le club allemand et Kingsley Coman.