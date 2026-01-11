Un nouveau cador européen s’attaque à Jean-Philippe Mateta

Le nom de Jean-Philippe Mateta avait énormément circulé dans les différentes rumeurs mercato l’été dernier. Et pour cause, après une saison brillante avec Crystal Palace avec 14 buts en Premier League notamment, l’attaquant français a été convoité par de nombreux clubs, en Angleterre comme ailleurs. Liverpool avait notamment pris des informations, comme révélé par nos soins.

Mais finalement, l’ancien de l’Olympique Lyonnais est resté du côté de Londres. Un choix plutôt intéressant, puisqu’il a continué de marquer avec les Eagles - 8 buts en championnat cette saison - mais surtout, il a connu sa première sélection en Equipe de France à l’automne. Forcément, alors que le mercato hivernal vient de démarrer, son nom est encore cité dans les médias un peu partout en Europe…

Mateta enfin en Serie A ?

Récemment, la presse italienne indiquait ainsi que l’AC Milan était intéressé par ses services. Mieux, l’idée de découvrir la Serie A l’intéresserait énormément. Et voilà que selon Sportmediaset, un autre cador italien songe à l’enrôler : il s’agit de la Juventus. Des scouts turinois seraient même allés le superviser récemment.

Il faut dire que la Vieille Dame se cherche un remplaçant pour Dusan Vlahovic, qui va quitter Turin en fin de contrat fin juin. Mateta est donc sur la short-list, alors que son contrat à Palace expire en 2027. Ce qui oblige le joueur comme l’écurie londonienne à prendre une décision relativement rapidement pour son avenir… Le média italien estime que Mateta pourrait ainsi être vendu pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros cet été, à un an de la fin de son contrat. Affaire à suivre.