La surprise d’Eden Hazard au Real Madrid, la relégation se rapproche pour la Juve

Hazard ne laisse rien au hasard !

Du côté de l’Espagne, un joueur du Real Madrid a visiblement bluffé la Maison Blanche. Il s’agit d’Eden Hazard, rapporte AS, qui a impressionné Carlo Ancelotti par son implication. En effet, le Belge qui revient pourtant d’une Coupe du Monde catastrophique avec les Diables Rouges, est revenu à Madrid avec le couteau entre les dents ! « Hazard se rebelle contre son destin », titre même le journal dans ses pages intérieures…

La Vieille Dame en danger !

En Italie, c’est la Juve qui fait parler ! La Vieille Dame fait la Une du Corriere dello Sport. « Juve, voici la preuve », peut-on lire placardé sur la couverture du journal. Car le procureur Chiné peut rouvrir l’enquête sur les plus-values et c’est ce qu’il va faire ! Un nouveau procès devrait s’ouvrir dès janvier, et la Juve risque la relégation, explique le Corriere. Un vaste système de trading, mais avec des résultats financiers gonflés artificiellement, c’est ce dont la Juve est accusée. Le club a d’ailleurs répondu qu’il allait tout faire pour démontrer son équité, rapporte le journal.

La masterclass de De Bruyne !

En Angleterre, le football de club a déjà repris ses droits ! Et quelle affiche pour ce retour puisque Manchester City accueillait Liverpool, et ce sont les Skyblues qui se sont imposés 3 buts à 2 ! Les hommes de Pep Guardiola sont désormais qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise et font les gros titres des journaux. C’est le cas avec The Times, qui note en particulier la belle performance de Kevin De Bruyne auteur d’un doublé de passes décisives, avec notamment l’ouverture pour Nathan Aké, sur le but de la victoire ! « Un sublime De Bruyne coule Liverpool », titre le journal. Même son de cloche en Une du Daily Mirror qui met également à l’honneur l’international belge ! Auteur d’une terrible Coupe du Monde au Qatar, il a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent face aux Reds…