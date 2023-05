Newcastle : Allan Saint-Maximin, un avenir remis en question

Depuis qu’il a rejoint Newcastle en 2019 en provenance de Nice, Allan Saint-Maximin (26 ans) est un élément très apprécié par les supporters des Toons. Auteur de 13 buts et 21 passes décisives en 119 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien Aiglon traverse toutefois une période un peu compliquée.

Revenu de blessure, ASM affiche son plus faible temps de jeu depuis qu’il évolue dans le Tyneside (1 but, 5 passes décisives en 20 matches cette saison). Et selon le Telegraph, son avenir chez les magies pourrait être remis en question. La faute en grande partie aux ambitions XXL des patrons saoudiens don club.

Saint-Maximin doit réagir

Troisième du classement de Premier League, Newcastle est bien parti pour faire son retour en Ligue des Champions, dix-neuf ans plus tard. En cas de qualification, le club anglais veut donc recruter du lourd. Dernièrement, les noms de Raphinha et de João Felix ont été annoncés par exemple. Des cibles qui coûtent cher. Fortunés, mais pas fous, les patrons de Newcastle veulent donc vendre plusieurs éléments. Vous l’aurez compris, c’est là que le nom de Saint-Maximin revient.

Newcastle assure que son Français n’est pas à vendre, mais le média indique que si un courtisan débarque avec une offre d’au moins 40 M€, les Toons seraient prêts à étudier l’offre. Sous contrat jusqu’en 2026, Saint-Maximin est en tout cas lucide sur sa situation. « Allan sait qu’il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à faire partie de ce qui se passe à Newcastle, il doit prouver qu’il fait partie de l’avenir et qu’il n’est pas un héros du passé. C’est un club différent de celui qu’il a rejoint et il le sait », a indiqué l’un de ses proches au journal. Affaire à suivre.