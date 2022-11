PSG : la réaction d'Hugo Ekitiké après sa deuxième titularisation de la saison

C'était sa deuxième titularisation de la saison, notamment en raison de l'absence de Lionel Messi. Aligné aux côtés de Neymar et Mbappé face à Lorient, Hugo Ekitiké a rendu une copie correcte, alternant le bon et le moins bon, ce qui lui a valu un 5/10 dans nos notes de la rencontre. Il a également ajouté une passe décisive à son bilan comptable. Après la rencontre, il s'est exprimé devant les caméras de Prime Video.

« J'ai eu du temps de jeu, cela faisait très longtemps. Je suis satisfait de ma preformance, même si je peux faire meiux. Cela fait plsaiir de prendre les trois points. Vers la fin j'avais des crampes, ca faisait bizarre mais il faut s'adapter et laisser la place aux autres. Les repères ne m'ont pas manqué, je comprends meiux les autres et la manière de jouer ici, ça vient et j'ai pu être décisif aujourd'hui. Sur ma frappe manquée ? Il y a eu de la précipitation, mais là, ça revient, je me crée des occasions, c'est le principal. Maintenant, ça vient de plus en plus, quand ça va enfin rentrer, il y en aura a foison », a confié l'ancien de Reims. Le message est passé !