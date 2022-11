OL : Houssem Aouar évoque les raisons de sa résurrection

La suite après cette publicité

Houssem Aouar revient de loin. Tout proche de quitter l'Olympique Lyonnais cet été, le milieu de terrain de 24 ans est finalement resté, alors que plusieurs candidats - Nottingham Forest, le Betis ou encore Benfica - s'étaient proposés. Mais sous les ordres de Peter Bosz, il avait complètement perdu sa place dans le onze de départ et n'avait même pas figuré dans l'équipe retenue pour défier le PSG (0-1, 18 septembre). De retour au premier plan avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais, le milieu polyvalent a raconté sa période compliquée.

«Cela n'a pas été facile. J'ai été éloigné des terrains, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, mais maintenant, c'est passé. Je dois rendre toute la confiance que le coach me donne. C'était compliqué pour moi, mais maintenant, cela me donne vraiment envie pour le coach et surtout pour le club. On a retrouvé un petit peu de confiance, mais on ne joue pas encore comme on veut le faire. Je n’ai pas de poste que je préfère. Jouer à gauche ou milieu axial, ça ne change pas grand-chose», a-t-il d'abord raconté en conférence de presse.

Houssem Aouar reste flou sur son avenir

Avant d'avouer que lui, ainsi que le groupe lyonnais, évoluaient avec plus de confiance depuis l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'OL. «Laurent Blanc a ramené beaucoup plus de clarté, on sait sur quoi il base son jeu, c'est beaucoup plus clair. Il a ramené beaucoup de confiance, de par sa prestance et pour ce qu'il a fait dans le football. Mais aussi au niveau de son discours. Il y a quelques semaines, le match contre Lille, on l'aurait peut-être perdu».

Si l'OL va un peu mieux ces derniers temps, la situation d'Houssem Aouar n'est pas encore claire. L'international français - qui n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer sur un possible changement de nationalité sportive alors qu'il est sollicité par l'Algérie - est resté prudent sur sa situation. «Un départ cet hiver ? Honnêtement, je veux surtout jouer des matches, je me souviens d'où j'étais au début de saison, je veux apporter ce que je peux faire à ce club». Il aura l'occasion de confirmer son bon retour sur la pelouse de l'OM, dimanche soir (20h45), pour un Olympico très attendu.