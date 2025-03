Real Madrid - Atlético de Madrid : les compositions probables

C’est l’une de ses affiches qui est toujours passionnante à regarder. Ce mardi, l’Atlético de Madrid se déplace chez son voisin du Real Madrid pour le match aller d’un double affrontement en 8es de finale de Ligue des Champions qui s’annonce explosif. Alors que les deux équipes sont déjà à la lutte depuis de nombreux mois pour le titre en Liga, ce duel sera encore plus passionnant à suivre avec une tension qui est à son paroxysme. Les Colchoneros tenteront également de déjouer les pronostics et de faire taire leurs détracteurs qui n’hésitent pas à rappeler que la Maison Blanche a toujours eu l’avantage sur la scène continentale ces dernières saisons lors des affrontements entre les deux rivaux.

Pour rappel, les deux affrontements qui ont déjà eu lieu entre le Real Madrid et l’Atlético se sont terminés sur le score de 1-1. Autrement dit, les voisins madrilènes semblent faire jeu égal cette saison. Un constat qui rajoute encore plus d’incertitude à une double confrontation qui se jouera assurément sur des détails. Pour cette manche aller au Santiago-Bernabéu des champions d’Europe en titre, l’une de ces grandes données pourrait être le choix des compositions. Miné par plusieurs blessures depuis de nombreuses semaines, Carlo Ancelotti devrait compter sur plusieurs retours providentiels dans son onze.

Valverde et Asencio présents côté Real, une attaque Griezmann-Alvarez reconduite chez l’Atlético

En effet, incertain jusqu’à la dernière minute à cause d’une blessure au biceps fémoral, Federico Valverde devrait finalement être titularisé en tant que latéral droit à en croire les informations de la presse espagnole. Le reste de la défense devrait être composé de la charnière Rüdiger-Asencio devant Thibaut Courtois. La seule incertitude se trouve au poste de défenseur gauche avec un doute qui persiste entre Fran Garcia et Ferland Mendy. Au milieu, un double pivot français avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni serait titularisé par Ancelotti. Privé d’un Jude Bellingham suspendu, le technicien italien devrait associer Vinicius, Rodrygo et Brahim Díaz en soutien de Kylian Mbappé pour assurer une animation offensive dangereuse.

De l’autre côté, Diego Simeone va faire du classique. Simplement privé de Koke et César Azpilicueta, le technicien argentin va aligner son équipe-type. Devant Jan Oblak dans les buts, la défense devrait être menée par Javi Galan, Clément Lenglet, José Maria Gimenez et Marcos Llorente. Dans ce 4-4-2 hybride, le milieu droit devrait être Giuliano Simeone, le brillant fils d’El Cholo, tandis que l’aile gauche devrait être animée par Conor Gallagher ou Samuel Lino. Il s’agit là de la seule incertitude encore évoquée par la presse ibérique quant à la composition de l’Atlético. Au milieu, le duo Pablo Barrios-Rodrigo De Paul sera reconduit, tout comme le tandem Julian Alvarez-Antoine Griezmann en attaque. Voilà donc deux compositions probables qui donnent encore plus envie d’être devant sa télévision ce soir à 21h.