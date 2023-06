Liverpool veut rafler la mise pour Gabri Veiga !

La suite après cette publicité

Plus les heures passent, plus la tendance se confirme. Gabri Veiga risque bien d’être l’une des attractions de ce mercato estival. Dans le viseur des plus grandes écuries européennes, le milieu de terrain espagnol de 21 ans a de fortes chances de quitter le Celta de Vigo cet été. Dans cette optique, Newcastle, Manchester City, Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid n’ont jamais caché leur intention de s’offrir le natif de Porriño.

Si le Real Madrid semblait favori et faisait le forcing pour conclure l’opération au plus vite, AS dévoilait dernièrement que le joueur était plutôt intéressé par le FC Barcelone. Oui mais voilà, à en croire les dernières informations de Sport, un nouveau club semble bien décidé à doubler tous ces prétendants. En effet, le quotidien espagnol annonce un intérêt de Liverpool.

À lire

Real Madrid, Barça : Gabri Veiga a sa préférence

Liverpool veut doubler tout le monde dans le dossier Veiga !

Plus encore, les Reds auraient d’ores et déjà envoyé une première offre contractuelle au joueur. En effet, la formation entraînée par Jürgen Klopp souhaiteraient offrir 5 millions d’euros par an pendant cinq saisons à celui qui a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues la saison passée avec les Célticos. Prêt à tout pour rafler la mise, le club de la Mersey devra malgré tout s’entendre avec le club galicien qui demande pas moins de 40 M€, soit le montant de sa clause libératoire, pour lâcher son protégé.

La suite après cette publicité

Non qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Liverpool part cependant avec un train de retard. Dans ce sens, Sport précise que les Reds ne seraient pas disposés à payer un tel montant. Une aubaine pour le Real Madrid ou encore Newcastle, toujours à l’affût dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Vigo, Gabri Veiga est, quoi qu’il en soit, plus que jamais sur le départ et le bal des prétendants a de quoi le séduire…