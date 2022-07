Chelsea : les premiers mots de Kalidou Koulibaly

Arrivé à Las Vegas, ce vendredi, pour rejoindre sa nouvelle équipe, Kalidou Koulibaly s'est exprimé dans les colonnes de The Athletic juste après la signature de son contrat avec Chelsea. « Je suis très heureux d'être ici avec cette équipe à Chelsea. C'est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League » déclare le défenseur de 31 ans. Après huit ans à Naples, le roc sénégalais va découvrir la Premier League. Un championnat qui devrait lui coller à la peau, vu son style défensif basé sur le défi physique.

Le natif de Saint-Dié-des-Vosges évoque la première tentative des Blues pour l'attirer en Angleterre. « Chelsea est venu me chercher pour la première fois en 2016, mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l'ai accepté parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux.» Il retrouve également son coéquipier de sélection et un ancien Napolitain qui l'ont aidé à prendre cette décision. « Quand j'ai parlé à mes bons amis, Edou (Edouard Mendy) & Jorginho ils ont facilité mon choix donc je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. » Kalidou Koulibaly a paraphé un contrat de 4 ans à Chelsea et le montant du transfert avoisine les 40 millions d'euros.