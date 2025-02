Fiorentina : les révélations d’Eduardo Bove après son malaise en plein match

Bientot trois mois après son malaise cardiaque survenu lors d’une rencontre de Serie A entre la Fiorentina et l’Inter Milan, Eduardo Bove s’est confié durant une longue interview accordée à Vainty Fair, où il est revenu sur les circonstances de l’accident et sur ce qu’il a ressenti. «Je ne me souviens pas de grand-chose. J’étais sur le terrain, et à un moment donné ma tête a commencé à tourner comme quand on se lève trop vite du lit. J’ai eu une sensation d’épuisement, et c’est tout, je ne me souviens même pas être tombé», a raconté le milieu de terrain de la Viola.

«À mon réveil, je ne comprenais même pas la gravité de la situation, je pensais que je m’étais simplement évanoui. Pour mes proches c’était plus dur, eux savaient qu’ils avaient couru le risque de perdre un fils, un ami, ou de me revoir dans des conditions de vie difficile. Je remercie la vie d’avoir fait de moi un footballeur, car j’ai eu cet accident dans un stade rempli, et j’ai pu être à l’hôpital en quelques minutes. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si ca s’était produit dans des circonstances différentes.» Quelques jours après, le joueur s’est fait poser un défibrillateur interne, signant donc la fin de sa carrière en Serie A.