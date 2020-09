Nice : Patrick Vieira craint un retour de Kylian Mbappé

Les dirigeants niçois auraient sûrement préféré disputer ce Nice-PSG dans d'autres conditions. Finalement à huis clos, cette affiche se disputera également sans plusieurs joueurs côté niçois. Ainsi, Patrick Vieira devra composer avec les absences de Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Stanley Nsoki tous positifs à la Covid-19. Mais côté parisien, on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé pourra disputer la rencontre dimanche. Positif lui aussi à la Covid-19, le champion du monde reste incertain pour ce choc.

En effet, sa présence dépendra de l'application de l'assouplissement du protocole sanitaire sur la période d'isolement (raccourcie à sept jours). Car celle-ci n'est pas encore applicable pour les joueurs de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse sur la présence de Kylian Mbappé dimanche, Patrick Vieira a avoué qu'une titularisation de l'attaquant français dimanche pourrait avoir une incidence sur le comportement de son équipe. « On ne sait pas s'il sera là. S'il est là, on sera plus vigilant. On doit très bien défendre pour être dangereux, » a commenté le technicien des Aiglons.