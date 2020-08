AS Monaco : un joueur testé positif au coronavirus

C'est le retour du football en France ce vendredi avec notamment le début de la 1ère journée de Ligue 1. Malheureusement, cette première levée a déjà été bien perturbée avec les reports des matches Montpellier-OL, PSG-Metz (à cause de la Ligue des Champions) et OM-ASSE (suite aux cas de Covid-19 au sein de l'équipe phocéenne). Et malheureusement, les cas de coronavirus se multiplient ces dernières heures.

Après l'OGC Nice, Angers ou encore le RC Lens, c'est l'AS Monaco qui a publié un communiqué pour annoncer la mauvaise nouvelle : «un cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel. Le joueur concerné va bien. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires. Les éléments ont été communiqués à la LFP.» Le club du Rocher doit défier le Stade de Reims dimanche (13h).