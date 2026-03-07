Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

«Vous êtes des merdes» : les ultras marseillais égratignent violemment l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Toulouse 0-1 Marseille

Après l’élimination en Coupe de France mercredi soir contre Toulouse au Vélodrome (2-2, 3-4 t.a.b.), l’OM recroise le fer avec les Violets ce samedi soir, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. En déplacement en Occitanie, les Phocéens pourront compter sur environ 1000 supporters de l’OM présents dans le parcage du Stadium.

La suite après cette publicité
Karim Attab
#TFCOM voilà la banderole qui est devant le parcage de l’OM ! Les supporters de l’OM seront près d’un millier ce soir au stadium. Le message est clair…

@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias
Voir sur X

Et à quelques minutes du coup d’envoi, les ultras marseillais n’ont pas attendu très longtemps avant de déployer une première banderole en guise de protestation. « Vous êtes des merdes », était-il écrit en lettres capitales. De quoi rendre la situation au club toujours plus électrisante, à l’heure où l’OM doit absolument empocher trois points pour s’éloigner de Rennes, Lille et de Monaco qui refont surface dans le rétroviseur au classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier