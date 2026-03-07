«Vous êtes des merdes» : les ultras marseillais égratignent violemment l’OM

Après l’élimination en Coupe de France mercredi soir contre Toulouse au Vélodrome (2-2, 3-4 t.a.b.), l’OM recroise le fer avec les Violets ce samedi soir, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. En déplacement en Occitanie, les Phocéens pourront compter sur environ 1000 supporters de l’OM présents dans le parcage du Stadium.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, les ultras marseillais n’ont pas attendu très longtemps avant de déployer une première banderole en guise de protestation. « Vous êtes des merdes », était-il écrit en lettres capitales. De quoi rendre la situation au club toujours plus électrisante, à l’heure où l’OM doit absolument empocher trois points pour s’éloigner de Rennes, Lille et de Monaco qui refont surface dans le rétroviseur au classement.