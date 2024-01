EdF, amical : les Bleus affronteront un bel adversaire au Vélodrome

Qualifiée et première de son groupe pour l’Euro 2024, l’équipe de France va pouvoir préparer tranquillement son entrée dans la compétition continentale cet été. Et cela passera par un prochain rassemblement au mois de mars, avec deux matches amicaux de prestige. Le premier adversaire est déjà connu et il s’agit du pays hôte de l’Euro 2024, l’Allemagne, qui se déplacera au Groupama Stadium, à Lyon, le 23 mars prochain.

Et selon les dernières informations de L’Équipe, les Bleus devraient ensuite recevoir l’équipe nationale du Chili, le mardi 26 mars, à l’Orange Vélodrome de Marseille. Des discussions ont été menées avec la Fédération chilienne en ce sens et elles seraient proches d’aboutir, toujours selon le quotidien sportif. Une bonne nouvelle pour le public marseillais, qui devraient notamment revoir l’ex-Marseillais, Alexis Sanchez, dans leur enceinte. Le Chilien de 35 ans, passé par l’OM la saison dernière, évolue actuellement à l’Inter Milan.