Ligue des Champions

OM : Facundo Medina est dégoûté

Par Maxime Barbaud
1 min.
Medina avec l'OM @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Sale soirée pour l’OM. Les Olympiens ont tenu tête à Liverpool pendant presque toute une mi-temps, jusqu’à ce coup-franc de Szoboszlai juste avant la pause. La suite a été plus compliquée encore et Marseille a fini par s’incliner 3-0 au Vélodrome dans cette 7e journée de Ligue des Champions. L’addition est peu trop salée pour Facundo Medina, interrogé par Canal +.

«Je suis un peu dégoûté, car on peut améliorer des choses. 3-0 (il souffle), je ne sais pas comment on peut expliquer. Il faut regarder ce qu’on a fait de bien et de mal. On ne peut pas revenir dessus. Il faut penser à Lens et tout donner, montrer le mérite de ce groupe», réagit le défenseur, qui pense à la suite. «On va jouer tous les matchs quoiqu’il arrive et se donner à fond. Il faut digérer et penser à samedi (face à Lens, ndlr).»

Pub. le - MAJ le
