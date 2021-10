ASSE-OL : la frustration de Peter Bosz

L'Olympique Lyonnais peut s'en mordre les doigts. Devant au tableau d'affichage pendant la plupart du match, l'OL a finalement rendu les armes dans les arrêts de jeu sur un penalty marqué par Wahbi Khazri (1-1, 90+5). Une égalisation qui reste en travers de la gorge de Peter Bosz. L'entraîneur rhodanien estime que son équipe a perdu deux points ce soir, et aurait dû tuer le match beaucoup plus tôt. Irrité, le technicien néerlandais espère un sursaut des siens après la trêve.

« Frustré parce qu'on a perdu deux points et ce n'était pas nécessaire. On a marqué une fois en première mi temps mais on a eu neuf occasions et ce n'est pas bien. Non, je ne suis pas content de la prestation de l'équipe car si je l'étais c'est que nous aurions gagné. De temps en temps on a très bien joué en première mi temps, un but en première mi temps cela ne suffit pas. Avec la qualité qu'on a on peut mieux faire, il faut marquer surtout dans un match comme ça. Pour le penalty je n'ai pas vu, je regarde toujours mon équipe, je me concentre sur ça, on a des choses à améliorer. C'est super de jouer des matchs comme ça, c'est le vrai foot ça. Le PSG je n'y pense pas, cela n'a rien à voir, dixième ce n'est pas bien on doit être plus haut, on va travailler là-dessus après la trêve, » a ainsi décrypté Peter Bosz au micro de Prime Vidéo. Prochaine échéance pour l'OL, la réception de Monaco le 16 octobre prochain au Groupama Stadium.