L’Udinese scelle l’avenir de Florian Thauvin

Auteur d’un début de saison XXL avec l’Udinese, Florian Thauvin régale en Serie A. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives avec l’Udinese, l’attaquant de 32 ans avait déjà confié son envie de continuer à performer : «mon contrat avec l’Udinese expire en juin. Je me sens vraiment bien ici, mais j’ai toujours dit qu’un joueur de haut niveau aspirait à jouer le plus haut possible», assurait l’international français en octobre dernier.

Et ses performances vont être récompensées puisque le directeur technique de l’Udinese, Gianluca Nani, a confirmé sa prolongation de contrat. «Nous sommes prêts à déclencher l’option de prolongation de contrat de Florian #Thauvin jusqu’en 2026. Pas de doutes : il jouera avec nous lors de la prochaine saison», a-t-il assuré à la chaîne TV12.