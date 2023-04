Bayern Munich : Thomas Tuchel cherche lui aussi la taupe du vestiaire

La suite après cette publicité

L’affaire Sadio Mané-Leroy Sané a secoué le Bayern Munich ces derniers jours. Le Sénégalais a eu une vive altercation avec son coéquipier sur le terrain mardi soir, lors de la fessée reçue sur la pelouse de Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-0). Le conflit a démarré sur le terrain et s’est prolongé dans le vestiaire lorsque l’ancien joueur de Liverpool a frappé l’Allemand. Le Bayern a dû sanctionner son attaquant.

Il l’a suspendu à titre temporaire et va lui infliger une très grosse amende, de l’ordre de 500 000 euros d’après la presse allemande. Le géant bavarois a connu des périodes plus tranquilles et ça n’arrange pas vraiment les affaires de Thomas Tuchel, lui qui doit déjà gérer des dossiers difficiles alors qu’il vient à peine d’arriver sur le banc. Il a tout de même manifesté son enthousiasme hier en conférence de presse à la veille de la réception d’Hoffenheim (ce samedi à 15h30), assurant que l’affaire était à mettre sous le tapis.

Tuchel dénonce le comportement du vestiaire

«C’est très intense. Je pense qu’il semble beaucoup plus agité à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il y a du bruit autour du club. Cela fait partie de notre quotidien. La communication est très ouverte, c’est un club très calme. C’est très intense car nous n’essayons presque jamais d’engager l’équipe dans un style sans entraînement avant. Il se passe beaucoup de choses, mais de manière positive. C’est amusant et le plus important pour un centre d’entraînement : c’est le calme. Peut-être pas à l’extérieur, mais à l’intérieur» expliquait l’ancien du PSG.

Pourtant quelque chose le tracassait aussi durant cette conférence de presse. Comme Julian Nagelsmann avant lui, il estime, avec le club, être victime d’une taupe dans le vestiaire. Un joueur ou un membre du staff technique déballerait toute l’intimité du vestiaire à la presse. «Bien sûr, ce serait mieux si les choses qui se passaient dans le vestiaire restaient dans le vestiaire. Nous n’aurions pas à philosopher » regrettait-il, pointant du doigt l’irresponsabilité de cet élément.

Le conflit entre Sané et Mané est bien la preuve que le Bayern n’est pas imperméable aux fuites. En plus des résultats irréguliers, les révélations faites dans la presse avaient fini par coûter sa place à Nagelsmann. «Il y a quelqu’un dans le vestiaire qui raconte des choses comme ça. Et cela pose bien sûr un énorme problème», abondait Markus Babbel, joueur du Bayern entre 1994 et 2000, hier dans la presse. Déjà victime, Tuchel se méfie déjà de la mauvaise ambiance qui règne au club.