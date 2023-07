FC Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Blaugranas et Merengues s’offrent un Clasico d’été pour préparer leur saison, et s’affrontent ce soir à 23h au AT&T Stadium d’Arlington, dans le Texas. Après un match annulé face à la Juventus, les Barcelonais ont débuté leur préparation par une défaite prolifique face à Arsenal (3-5), alors que les Madrilènes ont battu l’AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0).

Pour ce Clasico, Xavi titularise Dembélé, au cœur de rumeurs de transfert au PSG. Gündogan enchaîne dans le XI, tout comme Romeu. Baldé, De Jong et Koundé débutent contrairement au match face aux Gunners. Pour le Real, Ferland Mendy, Militao et Valverde font leur apparition dans le onze de départ. Tchouaméni et Camavinga restent présents, tout comme Bellingham.

Les compositions

Barcelone : Ter Stegen (g.) - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - De Jong, Romeu, Gündogan - Dembélé, Lewandowski, Pedri

Real Madrid : Courtois (g.) - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr