Ligue 1 : le Paris FC prend un bon point à Strasbourg et se rapproche du maintien

Ce n’était pas la journée mondiale de la sieste, mais cela y ressemble fort. Ce Strasbourg - Paris FC de dimanche 15h00 n’a pas emballé le coeur de beaucoup de monde, si ce n’est celui d’Antoine Kombouaré, qui retrouvait son premier amour 23 ans après ses débuts comme entraîneur du Racing. Malgré l’écart entre les deux équipes au classement, le Kanak a étiré sa série d’invincibilité à trois matchs depuis sa prise de fonctions sur le banc du PFC.

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Après une victoire contre Nice (1-0) et un match nul contre l’OL (1-1), ses hommes ont tenu tête à une équipe strasbourgeoise fuie par la réussite. En première mi-temps, Ouattara avait été mis en échec par un Trapp exceptionnel (12e), tandis que Guela Doué avait touché la barre de l’Allemand (34e). Panichelli a plus ronronné qu’il n’a mordu, un peu comme Gessime Yassine, sorti et toujours à la recherche de son premier but en L1. Côté parisien, les entrants ont apporté un peu de vie dans cette seconde période, à l’image de Koleosho, très intéressant dans son couloir et mis en échec par Penders à deux reprises. À l’arrivée, ce point du nul fait plus les affaires du promu que de Strasbourg, toujours à 6 points des places européennes. Le PFC, 13e avec 9 points sur le barragiste auxerrois, est quasiment maintenu.