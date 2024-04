PL : Manchester City écrase Luton et reprend les commandes

La lutte acharnée à trois entre Manchester City, Liverpool et Arsenal se poursuit dans cette 33e journée de Premier League. Deux points derrière ses deux rivaux au coup d’envoi, le champion en titre a fait ce qu’il fallait pour mettre la pression. Avec un onze très remanié, les Skyblues n’ont pas tremblé lors de la réception de Luton avec ce succès 5-1. Tout n’a pas été brillant non plus, loin de là même, dans ce match coincé entre les deux quarts de finale contre le Real Madrid. La reprise d’Haaland complètement déviée par Hashioka dès la 2e minute a mis les hommes de Guardiola sur le bon chemin. La magnifique reprise de Kovacic (64e), le penalty d’Haaland (75e), le numéro de Doku (87e) et la lucarne de Gvardiol (90e+3) ont fait le reste. Auteur du penalty obtenu par son équipe, l’ailier belge a peut-être instillé le doute dans la tête de son entraîneur pour mercredi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Man City 73 32 44 22 7 3 76 32 18 Luton 25 33 -24 6 7 20 46 70

City reprend les commandes avec un point d’avance. On attend désormais les réponses des Reds et des Gunners, qui jouent tous les deux ce dimanche, respectivement contre Crystal Palace et Aston Villa. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Brighton est allé chercher un point sur la pelouse de Burnley (1-1) et reste enlisé dans le ventre mou de ce classement. Les hommes de Vincent Kompany lâchent encore un peu de lest dans la course au maintien avec cette 19e place à 4 points du premier non relégable. Cette place est toujours occupée par Nottingham Forest, auteur d’un nul prolifique (2-2) face à Wolverhampton. Brentford s’est lui donné de l’air sur la zone rouge grâce à sa victoire sur Sheffield United 2-0.

Les résultats des matchs de 16h :

Manchester City 5 - 1 Luton : Hashioka (csc 2e) ; Kovacic (64e), Haaland (sp 75e), Doku (87e), Gvardiol (90e+3) ; Barkley (81e)

Brentford 2 - 0 Sheffield United : Arblaster (csc 63e), Onyeka (90e+3)

Nottingham Forest 2 - 2 Wolverhampton : Gibbs-White (45e+1), Danilo (57e) ; Cunha (40e, 62e)

Burnley 1 - 1 Brighton : Brownhill (74e) ; Muric (csc 79e)