Chelsea : les mots forts d’un Frank Lampard désoeuvré

Et de six pour Frank Lampard ! Malheureusement pour lui, on compte là le nombre de défaites consécutives depuis sa prise de fonction en tant qu’entraîneur intérimaire de Chelsea. Déjà moqué en Angleterre après sa saison ratée sur le banc d’Everton, l’ancien milieu de terrain est en train de perdre tout le crédit qui lui restait avec cette terrible série. Balayé par Arsenal hier soir (3-1), le club s’est enfoncé encore un peu plus dans la crise. Et les constats sont cinglants.

« Ce club est un gâchis absolu. Voir à quel point ils ont chuté au cours de ces 12 derniers mois est étonnant », a lancé Jamie Carragher, le consultant de Skysports. « Ils ont toujours des joueurs de qualité sur le terrain. Perdre six matchs d’un coup n’est pas acceptable. Pour remettre en perspective les succès de ce club : depuis qu’Arsenal a remporté le titre pour la dernière fois, Chelsea a remporté 19 trophées ». Et Frank Lampard là-dedans ? Invité à s’exprimer, il a ciblé la passivité de ses joueurs.

Lampard ne digère pas

« La performance en première mi-temps était loin d’être suffisante. On a été trop gentils, trop passifs. Défensivement, la ligne ne montait pas, ce qui leur donnait de l’espace. En possession, nous ne sortions pas de leur pressing. Toutes les choses qui font de vous une équipe agréable à affronter, nous l’avons fait ». Pan sur le bec. Lucide, Lampard constate bien malgré lui qu’il ne peut pas faire de miracle. Et voilà donc le paradoxe de Chelsea, équipe montée à la hâte à coup de centaines de millions d’euros pour être tout sauf une équipe.

« En ce moment, nous sommes un peu conditionnés d’une manière qui nous rend plutôt agréables à jouer. Ce n’est pas ce qu’était Chelsea ces dernières années et c’est ce qui doit changer », a cinglé Lampard. Les supporters des Blues présents à l’Emirates Stadium ont eux chanté le nom de Roman Abramovitch, le précédent propriétaire. Nostalgiques d’une période où l’argent coulait à flots, et les victoires aussi.