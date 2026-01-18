Le geste idyllique de Kingsley Coman en Arabie saoudite

Kingsley Coman semble se régaler loin de l’hexagone. Après des passages au PSG, et au Bayern Munich, le tricolore avait décidé de prendre la direction de l’Arabie saoudite en août 2025. L’attaquant de 29 ans réalise d’ailleurs une superbe saison du côté d’Al Nassr (16 matchs, 3 buts, 6 passes décisives en championnat) au côté de Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, samedi, le joueur offensif s’est fait plaisir lors de la rencontre face à Al Shabab, pour le compte de la seizième journée de la Saudi Pro League. Celui-ci a inscrit un sublime retourné acrobatique dans son antre, à Al-Awwal Park Stadium, inscrivant la seconde réalisation de la partie (8e).

Avec son habituelle position sur les ailes, l’ancien parisien a su apporter son expérience et sa vitesse au club saoudien, dans un championnat qui n’avait pas forcément de lumière avant, mais qui grâce à l’arrivée de stars, est devenu de plus en plus compétitif. À présent, sa formation est deuxième du championnat avec 34 points, et espère conclure cette soirée en beauté face à son adversaire du soir.