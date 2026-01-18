Menu Rechercher
Le geste idyllique de Kingsley Coman en Arabie saoudite

Par Tom Courel
1 min.
coman @Maxppp
Nassr 3-2 Shabab

Kingsley Coman semble se régaler loin de l’hexagone. Après des passages au PSG, et au Bayern Munich, le tricolore avait décidé de prendre la direction de l’Arabie saoudite en août 2025. L’attaquant de 29 ans réalise d’ailleurs une superbe saison du côté d’Al Nassr (16 matchs, 3 buts, 6 passes décisives en championnat) au côté de Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, samedi, le joueur offensif s’est fait plaisir lors de la rencontre face à Al Shabab, pour le compte de la seizième journée de la Saudi Pro League. Celui-ci a inscrit un sublime retourné acrobatique dans son antre, à Al-Awwal Park Stadium, inscrivant la seconde réalisation de la partie (8e).

ZackNaniTV
8' : HAHAHAHAHAHA LE CISEAU DE COMAN AU BOUT DE 8 MINUTES DE JEU !!!! 🇫🇷

2-0 pour Al-Nassr les amis ! 🟡
ZackNaniTV
2' : PTDRRR PAS DE RALENTIR LES AMIS !

Même pas eu le temps de tweet le coup d'envoi qu'Al-Nassr ouvre déjà le score ! 1-0 sur un CSC !

Magnifique contribution de CR7 !
Voir sur X

Avec son habituelle position sur les ailes, l’ancien parisien a su apporter son expérience et sa vitesse au club saoudien, dans un championnat qui n’avait pas forcément de lumière avant, mais qui grâce à l’arrivée de stars, est devenu de plus en plus compétitif. À présent, sa formation est deuxième du championnat avec 34 points, et espère conclure cette soirée en beauté face à son adversaire du soir.

SPL
Nassr
PSG
Bayern Munich
Kingsley Coman

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Kingsley Coman Kingsley Coman
