PSG : la vie privée de Kylian Mbappé tracasse le Real Madrid !

C’est reparti ! Mardi, un membre du conseil d’administration du Real Madrid s’offrait une sortie médiatique très remarquée sur Kylian Mbappé. « On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des Champions un jour (à Madrid, NDLR). Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu’avant, parce qu’il n’a plus d’aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J’ai confiance qu’il dise oui une fois qu’il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident », lançait ainsi José Manuel Otero.

Des propos repris à l’unisson dans les médias espagnols comme français, alors que le contrat du joueur à Paris s’approche tout doucement de sa date de péremption. Les négociations entre les deux parties ne semblent pas avoir évolué - du moins de ce qui a été filtré dans la presse - et tout indique que dès le premier janvier, Florentino Pérez pourra décrocher son téléphone pour appeler le Bondynois sans que le PSG ne puisse faire quelque chose à ce sujet. Seulement, les dernières informations publiées par Sport évoquent une inquiétude des dirigeants du Real Madrid concernant la star des Bleus.

La direction est inquiète

Le média relaye ainsi des propos de l’éditorialiste Daniel Riolo qui ont agité les réseaux sociaux ces derniers temps, dans lesquels il évoquait une vie privée plutôt mouvementée du joueur, qui serait ainsi devenu un habitué du monde de la nuit ces derniers temps. Le journal explique que du côté du Real Madrid, on a pris notes de ces informations et qu’on suit tout ça avec beaucoup d’attention. Mais aussi avec de l’inquiétude, puisque ces déclarations auraient fait « sauter les alarmes » au sein de la direction !

Le Real Madrid a aussi noté un certain manque de motivation auprès du joueur français en ce début de saison. L’état-major du club de la capitale espagnole espère qu’il va rapidement retrouver son ambition habituelle, et qu’il ne tombe pas dans des travers dont il est toujours difficile de sortir. Une inquiétude qui est sûrement partagée par bien des supporters du PSG qui constatent que même s’il cartonne niveau stats - 8 buts en 9 matchs TCC - le Français est un peu dans le dur dans le jeu…