OM : Frank McCourt exige des ventes cet hiver

L'Olympique de Marseille joue une partie de son avenir européen ce mardi soir, contre l'Olympiakos (5e journée de Ligue des Champions). Toujours en course pour décrocher un billet pour les 16es de finale de Ligue Europa, les Phocéens, rassérénés par leur succès probant contre le FC Nantes samedi (3-1, 12e journée de Ligue 1), voudront aussi et surtout stopper leur terrible série en cours de 13 défaites consécutives en C1.

C'est dans ce contexte sportif assez tendu que l'on apprend ce mardi dans les colonnes de L'Équipe qu'en coulisses, le propriétaire américain de l'écurie olympienne Frank McCourt a demandé à sa direction de vendre en janvier. Le quotidien sportif évoque même une requête de la part du Bostonien. Face aux difficultés économiques du moment, le patron marseillais souhaite que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria fassent entrer de l'argent frais dans les caisses. Et si possible, en quantité.

Un mot d'ordre : vendre

Cet été, en toute fin de marché, Duje Caleta-Car (24 ans) a fait l'objet d'une offensive de West Ham, aux alentours de 25 M€, que l'OM étudiait sérieusement, mais le défenseur central international croate n'a pas voulu dire oui, privilégiant la continuité. Ce lundi, en conférence de presse, André Villas-Boas, en fin de contrat en juin 2021, a évoqué pour la première fois le possible départ à venir de Boubacar Kamara (21 ans), considéré comme la plus grosse valeur marchande de l'effectif, lié à son club formateur jusqu'en juin 2022.

Alors que l'on se demandait surtout si, face aux difficultés offensives du onze d'AVB, incarnées par Dario Benedetto (1 seul but depuis le début de la saison), Longoria allait tenter d'attirer un attaquant supplémentaire en janvier, l'heure sera probablement davantage à des transferts sortants. L'hiver marseillais sera chaud, surtout si l'aventure européenne se termine ce soir...