FA Cup : Brighton élimine Chelsea et file en 8es

Après la qualification acquise, de justesse, par Manchester City sur la pelouse de Leyton Orient, le 4e tour de la FA Cup se poursuivait, ce samedi soir, avec une affiche de Premier League entre Brighton et Chelsea. Éparpillés par Nottingham Forest la semaine dernière en championnat (7-0), les Seagulls ne débarquaient évidemment pas favoris face à des Blues remobilisés après leur succès face à West Ham (2-1).

Cette impression générale se confirmait au bout de 6 minutes de jeu et une vilaine faute de main de Bart Verbruggen sur un centre anodin de Cole Palmer, le portier néerlandais parvenant à trouver le moyen d’envoyer la sphère dans son propre but (6e, 0-1). Mais il en fallait plus pour décourager les hommes de Fabian Hürzeler, puisque leur réaction intervenait six minutes plus tard par le biais de Georginio Rutter. Le Français se faisait oublier et plaçait un coup de tête parfait sur un centre de Veltman pour égaliser (12e, 1-1). Finalement, le salut venait de Kaoru Mitoma en seconde période. Sur un service de Rutter, le Japonais s’emmenait parfaitement le ballon de la poitrine pour aller défier Robert Sanchez, l’ajuster d’un ballon piqué (57e, 2-1), et expédier son équipe en 8es de finale de FA Cup. Fin de parcours, donc, pour Chelsea.