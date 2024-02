Youcef Atal rejoint l’Adana Demirspor

Youcef Atal est un nouveau joueur de l’Adana Demirspor. Comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, la formation turque, à la recherche d’un second souffle, appréciait particulièrement le profil du Fennec et souhaitait le relancer après ses récents déboires. C’est désormais chose faite.

L’OGC Nice et le club turc sont tombés d’accord sur le transfert de l’Algérien, qui a donc signé son contrat sur place et va désormais tenter de relever, du mieux possible, ce nouveau challenge. «Notre club a trouvé un accord avec Youcef Atal pour le poste d’arrière droit. Nous souhaitons la bienvenue dans notre famille à Youcef Atal et lui souhaitons beaucoup de succès au Yukatel Adana Demirsporumuz. », précise le communiqué de la formation de Turquie pour officialiser la nouvelle.