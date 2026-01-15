PSG : Luis Enrique juge l’inefficacité de ses attaquants

Mine de rien, l’élimination du PSG dès les 16es de finale en Coupe de France est un petit événement. Vainqueur des deux dernières éditions (face à l’OL puis le Stade de Reims), le club de la capitale n’avait plus connu la défaite dans cette compétition depuis février 2023 et un déplacement au Vélodrome contre l’OM. Face au Paris FC lundi soir, les hommes de Luis Enrique ont pourtant dominé les débats. Ils ont beaucoup tenté (23 tirs contre 4, 2,27 expected goals contre 0,55) mais il y a des soirs où ça ne veut pas rentrer. La faute à une certaine inefficacité offensive et à un Obed Nkambadio dans un grand soir (7 arrêts). De là à faire naître des doutes sur la capacité du PSG à transformer ses occasions, comme il y a deux ans ?

La suite après cette publicité

«Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe mais je ne peux pas comprendre pourquoi, répond Luis Enrique. Quel est le problème ? Vous pensez qu’on va gagner tous les matchs et tous les trophées ?» Il rappelle les préceptes offensifs de son équipe, qui devra gagner en efficacité en Ligue 1 pour la réception de Lille demain (21h), sous peine de laisser Lens prendre de l’avance en tête. «C’est le football. Il faut valoriser ce qu’on a fait. Je n’ai aucun doute sur notre identité ou notre manière de jouer. On va jouer contre une vraie équipe, Lille, demain, chaque match contre ont eux ont toujours été difficiles. Nous voulons montrer que nous sommes la même équipe que l’année dernière et du début de saison, dans la manière de gérer chaque match.»

La suite après cette publicité

Luis Enrique : «Je ne parle pas seulement de Bradley Barcola»

L’an passé justement, les Rouge et Bleu avaient réussi à corriger ce problème de réalisme, mis en évidence lors de l’exercice précédent, et de la première partie de saison dernière. Des éléments comme Bradley Barcola, auteur de plusieurs prestations ratées cette année en raison de son inefficacité, sont attendus au tournant. «Il faut faire attention à ce que je dis. Pour gérer l’amélioration de chaque joueur, je ne parle pas seulement de Bradley Barcola. Je n’ai aucun problème avec aucun joueur. Pour eux, c’est important de connaître leurs axes d’amélioration. Je suis content de ce que j’ai vu (lundi soir). Bien sûr, l’inefficacité et le gardien adverse ont fait beaucoup de choses pour ne pas gagner ce match. Bien sûr nous pouvons améliorer ce genre de choses.»

Les nombreuses situations de marquer en coupe sont plutôt un facteur encourageant pour Luis Enrique. «Je pense qu’on a frappé 25 fois. Il y a eu plusieurs occasions, le gardien a été incroyable. On a tiré dans la surface, on a eu des un contre un, des centres… On a tout fait pour gagner, mais il y a des fois où ce n’est pas possible et il faut continuer.» Il rappelle également que le haut niveau ne laisse pas toujours de place au mérite. «La ligne de séparation entre la victoire et la défaite est très fine. On méritait clairement de gagner ce match.» Au PSG de corriger ses problèmes offensifs et vite. La Ligue des Champions est bientôt de retour (dans 5 jours et un déplacement au Sporting CP) et ses carences risquent de poser davantage problème sur la scène européenne.