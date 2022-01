Deux nouveaux sponsors potentiels pour le Barça

Le FC Barcelone devrait très bientôt annoncer son nouveau sponsor principal. Selon le quotidien espagnol Sport, il y aurait deux nouveaux candidats pour remplacer Rakuten qui est engagé avec le Barça depuis 2017 contre 55 millions d'euros par saison. Ce partenariat se termine le 1er juillet prochain. Les deux nouveaux prétendants sont l’entreprise américaine Polkadot, qui est une société spécialisé dans la crypto-monnaies et le géant chinois de l’électronique Tencent, qui devenu récemment la plus grosse entreprise de Chine et qui est notamment le propriétaire du jeu vidéo Fortnite.

La suite après cette publicité

Outre ces deux protagonistes, plusieurs offres intéressantes auraient déjà été faites au dirigeants barcelonais et les négociations seraient toujours en cours. Le Barça devrait prendre très rapidement une décision concernant son sponsor maillot pour la saison prochaine. Le club qui est en grande difficulté financière souhaite récupérer beaucoup d’argent avec ce contrat publicitaire, les Catalans auraient déjà rejeté deux offres à plus de 55 millions d’euros.