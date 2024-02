Le FC Barcelone a fait une proposition très risquée à Frenkie de Jong

En 2019, quand le FC Barcelone de Josep Maria Bartomeu a réussi à chiper Frenkie de Jong au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, toute la Catalogne criait au génie et beaucoup y voyaient une revanche après le coup de Trafalgar réalisé par les Parisiens avec Neymar en 2017. Cinq ans plus tard, Frenkie de Jong est davantage un problème à gérer pour le Barça qu’une source de satisfaction.

Sur le terrain, le Batave est l’un des leaders de Xavi, même s’il a souvent fait preuve d’irrégularité depuis qu’il évolue en Catalogne. En coulisses, c’est clairement son contrat (qui court jusqu’en 2026, ndlr) qui pose problème à un club toujours dans le dur financièrement parlant. À l’heure où des rumeurs prêtent à De Jong une envie de plier bagage, le Barça souhaiterait prolonger le bail de son numéro 21 jusqu’en 2029 selon Jijantes. Mais pas aux conditions actuelles.

Le Barça veut baisser le salaire de sa star

Pour rappel, quand De Jong s’est engagé avec les Blaugranas en 2019, il a signé un contrat évolutif (hors bonus) dans lequel ses émoluments augmentent chaque saison, sauf pour les deux dernières années. Un bail qui lui permet de gagner aujourd’hui 24,8 M€ par an, toujours sans les bonus. L’an prochain, il passera à 23,3 M€ et sera rémunéré à hauteur de 23 M€ en 2025/2026.

Vous l’aurez compris, le FC Barcelone voudrait que Frenkie de Jong revoit ses émoluments à la baisse s’il désire réellement s’inscrire sur la durée. Un jeu qui peut être risqué. Le média confirme que le Hollandais est bel et bien disposé à écouter les offres d’autres clubs, mais il convient également de se souvenir que le Barça avait bataillé durant de longs mois pour obtenir de plusieurs stars de l’époque (Piqué, Busquets, Alba) un rabais alors que le club sortait d’une période COVID très difficile. Déçu de la situation actuelle du club, De Jong sera-t-il sensible à une telle offre ?