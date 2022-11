MU : Cristiano Ronaldo s'en prend à Gary Neville

La suite après cette publicité

Coéquipiers de 2003 à 2009, ce n'est plus du tout l'amour fou entre CR7 et Gary Neville, en plus de s'être déjà occupé de Wayne Rooney pendant l'interview avec Piers Morgan. L'ancien latéral droit de métier critiquait beaucoup la star portugaise de 37 ans sur les plateaux ces dernières semaines.

« C'est facile de critiquer, mais ils n'ont qu'une version, ils ne connaissent pas l'histoire dans sa totalité. (...) Mais ils ne sont pas mes amis. Ils ont leur job à la télé, ils doivent critiquer pour être encore plus célèbres. J'ai du mal à comprendre ça », lui a répondu le quintuple Ballon d'Or.