Inter : l'annonce forte de Lautaro Martinez sur son avenir

La suite après cette publicité

La dernière image qui revient quand on pense à Lautaro Martinez aujourd'hui, c'est son altercation verbale mercredi soir lors du match Inter-Roma (3-1) avec Antonio Conte, pendant son remplacement. Les deux hommes en ont ensuite rigolé en simulant un combat de boxe à l'entraînement. Mais sur le terrain, l'attaquant argentin a été un atout de taille pour aller chercher le Scudetto : seize buts et huit passes décisives en 36 matches de Serie A.

Les supporters nerazzurri ont donc forcément tous ces moments en tête également, et surtout. Pourtant, le joueur aujourd'hui âgé de 23 ans n'était pas sûr de rester puisque le FC Barcelone le voulait l'été dernier. Une histoire sur laquelle le numéro 10 intériste est encore revenu pour Sky Italia : «j'ai été proche de Barcelone, c'est comme ça, et j'avais aussi parlé à Messi. Après, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi de rester ici et je n'ai pas fait d'erreur.»

«Je suis très heureux d'être à l'Inter»

Mais après une saison réussie, le natif de Bahía Blanca est toujours au cœur des rumeurs mercato. FC Barcelone, Real Madrid, prolongation ? Tout semblait possible pour Lautaro Martinez. Mais cette fois-ci, le principal concerné a été direct. «Je suis très heureux d'être à l'Inter, encore plus après ce Scudetto qui a manqué pendant tant d'années. Nous vivons un moment incroyable et je ne peux penser à rien d'autre qu'à être ici. Ensuite, ce qui concerne le renouvellement ou les clauses est réglé avec mon avocat et c'est tout», a lâché l'Argentin.

Avec un contrat courant jusqu'en juin 2023, Lautaro Martinez pourrait donc prolonger dans les semaines à venir. Surtout que dans son entretien au média transalpin, l'Argentin a évoqué la saison prochaine à Milan : «peut-être qu'en Serie A, le détail ne fait pas bouger un match mais en Ligue des Champions, où il y a les meilleurs, le détail fait la différence et nous devons nous améliorer dans ce domaine. Ce sera l'étape qui fera la différence.» Car après un exercice couronnée d'un titre de champion mais aussi marqué par une triste élimination en phase de poules de C1, l'Inter tentera de faire mieux en 2021/22. Et donc normalement avec son buteur argentin.