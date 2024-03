Jean-Louis Gasset adore les Sénégalais de l’OM

C’est le carton plein pour Jean-Louis Gasset depuis ses débuts à l’OM : 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués et 3 encaissés. Cela va avec les résultats, certains joueurs ne sont plus du tout les mêmes, à l’image d’Iliman Ndiaye et d’Ismaïla Sarr, tous les deux excellents face à Villarreal (4-0). Le coach marseillais affirme s’être inspiré du Sénégal d’Aliou Cissé. «La référence pour moi c’était le Sénégal, explique-t-il en conférence de presse. Champion d’Afrique, je connais l’entraîneur. Je me suis demandé comment il a fait pour réussir. En voyant jouer le Sénégal, j’ai vu Sarr que je connaissais un petit peu, Ndiaye, un peu moins car il jouait à Sheffield mais si Aliou l’a sélectionné, c’est qu’il lui voyait un potentiel. Ce sont des joueurs que nous avons scruté.»

Il loue notamment les qualités de l’ancien joueur de Sheffield United, pourtant en difficultés avant son arrivée. «C’est un joueur d’axe, en second attaquant mais tout dépend du profil de l’autre attaquant. C’est lui qui allait presser sur les centraux et jouait au milieu en meneur de jeu. Il faisait le surnombre au milieu contre Villarreal.» L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a également eu un mot pour l’autre international sénégalais de l’effectif, Pape Gueye. «Il a plusieurs positions. Il peut jouer défenseur central, en milieu défensif et en relayeur car il a de la présence, le jeu de tête, la frappe de balle. Selon les matchs, l’évolution et les scénarios, c’est quelqu’un de malléable. Au Sénégal, il jouait 6 et pouvait redescendre entre les deux centraux.»

