Chelsea-Lille : Tuchel se justifie pour Lukaku

C'est une petite surprise ce mardi soir : Romelu Lukaku n'est pas titulaire à Stamford Bridge pour la réception du LOSC Lille, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Quelques minutes avant le coup d'envoi de cette partie en Angleterre, Thomas Tuchel a justifié ce choix.

« Je l’ai senti un peu fatigué. Il avait l’air un peu épuisé et il faut considérer qu’il a beaucoup joué. Peut-être que ce sera un peu plus facile pour lui de sortir du banc ce soir et de renverser la situation si nous avons besoin de lui », a ainsi expliqué l'ancien entraîneur du PSG. Reste à savoir s'il a vu juste.

