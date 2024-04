Chelsea prépare un dégraissage à 117 M€

Un monument en péril. Club du Big 4 de la Premier League, Chelsea perd petit à petit de son prestige. L’écurie anglaise ne fait plus la course en tête mais plutôt dans le ventre mou du classement ces dernières années. Et pour couronner le tout, elle ne joue pas de Coupe d’Europe cette saison. On est très loin du projet vendu par Todd Boehly et ses associés lors du rachat de Chelsea en mai 2022. L’idée était de concurrencer Manchester City et Liverpool en haut du classement et de participer à la Ligue des champions. Les Blues ne vont réussir à faire ni l’un, ni l’autre.

Chelsea doit vendre plusieurs joueurs

Ils sont actuellement à la onzième place du championnat anglais et donc très loin de se qualifier pour la prochaine édition de la C1. Pourtant, les pensionnaires de Stamford Bridge ont fait d’importants investissements lors des récents mercatos, eux qui ont dépensé une fortune pour recruter Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Christopher Nkunku & co. Mais ce modèle ne fonctionne pas vraiment. Chelsea veut donc mettre en place un nouveau plan de bataille. D’autant que les Londoniens ont récemment annoncé la perte de 105,3 millions d’euros avant impôts, soit un peu plus de 123 millions d’euros.

Pour rester dans les clous et les limites du fair-play financier et éviter de se faire taper sur les doigts par la FA, les Blues veulent et doivent absolument dégraisser. Dernièrement, le Telegraph a révélé que Todd Boehly, qui quittera la présidence du club en 2027, s’est rendu en Arabie saoudite pour rencontrer de nouveaux sponsors et tenter de placer Romelu Lukaku et Kepa Arrizabalaga. Il veut aussi se séparer de Marc Cucurella, Armando Broja et Trevoh Chalobah. Ce lundi, le Times révèle que les Anglais ont ajouté d’autres noms à cette liste des indésirables.

Plus de 100 millions d’euros espérés

Il s’agit de Reece James et de Conor Gallagher. Le premier cité a été nommé capitaine du club l’été dernier. Mais souvent trahi par son corps, il n’a joué que 9 rencontres cette saison. Il devrait bientôt reprendre le chemin de l’entraînement. Mais en coulisses, son sort est déjà scellé. Les patrons de Chelsea veulent se séparer du footballeur sous contrat jusqu’en 2028. Son prix a été fixé à un peu plus de 70 millions d’euros. Pour Gallagher, les Blues ont longtemps hésité. Mais face à l’urgence de la situation, ils ont décidé de le vendre. D’autant que plusieurs clubs le veulent.

En effet, West Ham et Tottenham apprécient le joueur sous contrat jusqu’en 2025. D’ailleurs, les Londoniens aimeraient le prolonger avant d’essayer de le vendre au plus offrant. Après avoir dépensé sans compter, Chelsea veut donc remplir ses caisses et espère récolter un peu plus de 100 millions de livres sterling (environ 117 millions d’euros) cet été grâce au mercato. Sept joueurs sont donc sur la liste des indésirables, en plus des éléments en fin de contrat comme Thiago Silva, qui est courtisé par Fluminense. Les temps changent à Chelsea…