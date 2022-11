Espagne : Gerard Piqué ne pense pas à la Coupe du monde

La suite après cette publicité

Désormais tout jeune retraité, Gerard Piqué s'est confié au célèbre streamer espagnol Ibai, sur de nombreux sujets de son actualité. Parmi eux, le défenseur central de 35 ans a évoqué la sélection espagnole qui participera à la Coupe du Monde qatarie (20 novembre - 18 décembre) dans quelques jours. Interrogé sur la possibilité qu'il y soit désigné après avoir été pré-convoqué, l'Espagnol a préféré botter en touche.

« C'est ce qu'ils disent. Je n'en ai parlé à personne et cela dépend de la FEF. Il y a ceux qui le publient et ceux qui ne le publient pas. Je ne sais pas quand la liste sort, vraiment. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Je ne sais même pas quel jour il le dit. Je n'y ai pas pensé. Je me suis consacré à dire au revoir », a-t-il ainsi assuré. Réponse dans les prochaines heures.