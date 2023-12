FC Valence - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour la 17ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace à Mestalla pour y affronter le FC Valence (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Barcelonais sortent d’une gifle subit lors du derby de Catalogne contre Girona 4-2 et d’une défaite 3-2 contre le Royal Antwerp en Ligue des Champions, anecdotique certes. Légèrement distancé en championnat par Girona, les hommes de Xavi se doivent de réagir pour rester accrochés au wagon de tête, ils ont même l’occasion de prendre 3 points d’avance sur l’Atlético de Madrid qui a perdu ce samedi après-midi contre l’Athletic club. De leur côté les Valencians peuvent se donner de l’air frais dans leur course au maintien. Avec 6 points d’avance sur la zone de relégation, les joueurs de Ruben Baraja peuvent intégrer provisoirement la première partie de tableau en cas de succès.

La suite après cette publicité

Côté terrain, les locaux joueront en 4-2-3-1 avec un double pivot composé de Guillamon et Pepelu devant la défense, Yaremchuk sur l’ailer droite et Pérez à gauche. Lopez en 10 derrière Duro. Les Barcelonais ne quittent pas leur 4-3-3 avec Pedri, De Jong et Gundogan au milieu. Raphinha et Félix sur les ailes de l’attaque puis Lewandowski en pointe.

Les compositions d’équipes :

FC Valence : Mamardashvili - Correia, Mosquera, Diakhaby, Vazquez - Pepelu, Guillamon - Yaremchuk, Lopez, Pérez - Duro

FC Barcelone : Pena - Cancelo, Araujo, Koundé, Baldé - Pedri, Gundogan, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Félix.