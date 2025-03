Amine Gouiri dévoile les coulisses de son départ canon à l’OM !

C’est un peu cliché, mais un mois ça passe vite, surtout dans un club comme l’OM où tout se vit en accéléré. Amine Gouiri a posé la première pierre de son aventure marseillaise hier, et il en est déjà ressorti grandi. Ce ressenti se traduit par une régularité trouvée depuis son entrée fracassante face à l’OL, début février (3-2), mais qui devra désormais trouver un prolongement d’ici à la fin de la saison (il compile 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs actuellement).

Dans un entretien accordé au média local Maritima, l’ancien Rennais est revenu sur ses premières semaines sous ses nouvelles couleurs, et il a affirmé son désir d’amasser les buts et les victoires jusqu’au mois de mai : «oui, ça m’anime de marquer et d’être décisif, on n’est jamais rassasié quand on est attaquant, et surtout de gagner nos matchs. Il en reste 10, je veux continuer d’être décisif et d’empiler les victoires», a-t-il expliqué.

Le parcours de Lille en C1 donne des idées à Gouiri

Concernant le rôle de Roberto De Zerbi dans son évolution, Gouiri a expliqué que la liberté que lui octroyait l’Italien en était l’une des causes principales. De Zerbi pose le cadre, Gouiri fait parler le talent. «Il me demande de faire parler mon instinct, d’être libre dans les trente derniers mètres. Il y a des consignes mais il me laisse beaucoup de liberté», explique celui qui a été comparé à Gonzalo Higuain par son entraîneur. Il révèle également s’inspirer de joueurs comme Benzema, à savoir des tueurs à gage, capables de participer au jeu de leur équipe. À son arrivée dans le vestiaire de l’OM, Gouiri n’a pas vraiment eu le sentiment d’être dépaysé en regard de ce qu’il avait connu auparavant.

«J’avais l’habitude d’avoir des vestiaires cosmopolites avec des jeunes, des anciens, des très jeunes, des joueurs sud-américains, des Européens, ça ne me change pas, et on est comme une famille ici. Ca se ressent sur le terrain. » Cette harmonie au sein du groupe permet aujourd’hui à Marseille d’être deuxième de Ligue 1, et de rêver d’un avenir en C1. «La Ligue des Champions ? C’est le très haut niveau, c’est un rêve, la musique… Et avec le nouveau format, on peut affronter de belles équipes, surtout quand on voit le parcours de Lille qui donne envie de rêver. Au Vélodrome ? Ca peut être la folie, on peut qu’espérer ça et c’est l’objectif ultime, on va se battre jusqu’à la fin avec ces 10 derniers matchs pour l’atteindre. » Le peuple marseillais en rêve depuis cette défaite cruelle face à Tottenham (1-2), un soir de novembre 2022.

