Amine Gouiri est en train de choquer l’OM !

Des débuts de rêve pour Amine Gouiri. L’attaquant algérien, fraichement débarqué à Marseille, a livré une performance splendide lors de la victoire écrasante de l’OM contre l’AS Saint-Étienne (5-1). Et il n’a pas tardé à se faire remarquer. Dès la 7e minute, le joueur a failli surprendre le gardien stéphanois avec un centre enroulé, avant d’ouvrir le score d’une frappe enroulée magnifique dans la lucarne opposée de Larsonneur à la 27e minute.

La suite après cette publicité

Gouiri, élu homme du match et crédité d’un 9/10 par la rédaction de Foot Mercato, a ensuite continué sur sa belle lancée. Il a provoqué le penalty menant au deuxième but de l’OM et a été impliqué dans le troisième but de Murillo. Le numéro 9 marseillais a enflammé l’Orange Vélodrome en inscrivant un doublé d’un piqué parfait à l’heure de jeu. Proche du triplé à la 64e minute, il a également délivré un centre parfait pour le but de Rabiot à la 77e minute. Gouiri a finalement été remplacé par Rowe à la 81e minute, laissant derrière lui un véritable cauchemar pour l’ASSE.

Des impressionnants débuts à l’OM

Cette performance confirme qu’Amine Gouiri a déjà marqué l’OM de son empreinte. Peu de temps après son arrivée en provenance du Stade Rennais, il a foulé la pelouse de l’Orange Vélodrome pour affronter son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Trois minutes seulement après son entrée en jeu, il a délivré une passe décisive pour Mason Greenwood, permettant à l’OM d’égaliser et finalement de remporter la victoire (3-2). Une semaine plus tard, titularisé contre l’Angers SCO (0-2), Gouiri a offert deux nouvelles passes décisives, démontrant son altruisme et sa polyvalence dans le jeu phocéen. « J’aime beaucoup ce joueur, il a de grandes qualités et on le savait. C’est un 9 unique, qui propose quelque chose de différent, son profil sera très important pour l’OM à l’avenir », soulignait ainsi, Roberto De Zerbi au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

Et aujourd’hui, son coach a encore tenu à appuyer son apport à l’équipe. « On s’est amélioré sur tous les niveaux, sur les performances des joueurs. Benatia et Longoria ont fait un super travail sur le recrutement, avec quatre joueurs très importants pour nous », a lâché Roberto De Zerbi, au micro de BeIN Sports après la rencontre. Pierre-Emile Højbjerg, a également tenu a souligné la dimension collective impressionnante de cette OM revigoré par les nouvelles recrues hivernales. « Franchement je l’ai dit à Adri (Rabiot, ndlr), c’est LE moment de l’année, sans mettre les choses trop hautes, notre match aujourd’hui est tellement complet et tellement maîtrisé, notre 2e et 3e but je crois c’était… non je me suis encore vraiment amusé aujourd’hui. Quand tu t’amuses comme ça, tu veux tout déchirer pour l’équipe, tu veux aller de l’avant, j’ai voulu aussi marquer pour l’équipe. Après deux passes décisives, c’est pas mal (sourire) », a commenté le milieu marseillais.