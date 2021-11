Premier League : Chelsea arrache le nul contre Manchester United

Mis sous pression par Manchester City vainqueur de West Ham (2-1), Chelsea se retrouvait dans l'obligation de prendre des points contre Manchester United (10e). À domicile, les Bleus s'articulaient en 3-4-2-1 avec une défense composée de Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Devant, Timo Werner prenait place en attaque devant Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi. De son côté, Manchester United optait pour un 4-4-2 losange avec un milieu dense composé de Fred, Nemanja Matic, Scott McTominay et Bruno Fernandes. Devant, Jadon Sancho et Marcus Rashford débutaient tandis que Cristiano Ronaldo commençait sur le banc. Très vite, les Blues s'illustraient avec une frappe en pivotant d'Hakim Ziyech (3e) puis une banderille de Callum Hudson-Odoi repoussée de nouveau par David De Gea (4e).

Malgré une petite frayeur quand Bruno Fernandes restait au sol touché (5e), Manchester United s'en sortait très bien après un début de match relativement manqué. Chelsea continuait à insister dans le camp des Red Devils et Hakim Ziyech d'une jolie frappe enroulée côté gauche manquait d'accrocher la lucarne droite (18e). Malgré une timide réponse de Bruno Fernandes dont la frappe était trop croisée sur la gauche (21e), Manchester United subissait comme sur cette situation où Marcos Alonso laissait échapper le ballon en situation idéale (23e) ou bien sur ce missile d'Antonio Rüdiger légèrement dévié par David De Gea sur sa barre transversale (31e). Enfin, Reece James sur coup franc juste avant la pause obligeait David De Gea à la parade (45e +1). Bien aidé par son gardien, Manchester United revenait aux vestiaires sur ce score nul et vierge de 0-0 qui lui laissait tout espoir dans cette partie.

Jorginho s'est bien repris

En seconde période, Manchester United continuait de reculer et suite à un corner dégagé loin par Bruno Fernandes, Jorginho se manquait. Cela profitait à Jadon Sancho qui partait au but avec Marcus Rashford sur sa gauche. Fixant Edouard Mendy, il ne laissait aucune chance au gardien sénégalais et déposait le ballon au fond des filets (1-0, 52e). Cueilli à vif, Chelsea tentait donc de réagir et Hakim Ziyech délivrait un amour de ballon vers la droite pour Ruben Loftus-Cheek dont le centre astucieux était dégagé de justesse par Victor Lindelöf (55e). La pression était toujours aussi palpable et suite à un corner frappé sur la gauche, Timo Werner au second poteau tentait une volée qui fuyait largement le cadre sur la gauche (58e). Cristiano Ronaldo entrait en jeu pour Manchester United (64e), mais c'est là qu'Aaron Wan-Bissaka plombait son équipe avec une faute sur Thiago Silva dans sa surface (67e).

Frappé par Jorginho, ce penalty était le moyen de se racheter pour le milieu italien fautif sur le but mancunien. Jorginho ne se faisait pas prier et sa tentative se logeait sur la gauche du but de David De Gea (1-1, 69e). Chelsea relançait totalement le match et Hakim Ziyech d'une jolie reprise du droit manquait sa tentative (72e). Timo Werner bien repris par Aaron Wan Bissaka manquait une grosse occasion à bout portant (79e) puis Hakim Ziyech trouvait les gants de David De Gea (80e). Reece James bien trouvé devant la surface mancunienne frappait clairement au-dessus du but mancunien (81e). Le danger se précisait, mais Chelsea passait aussi proche de se faire punir après un mauvais dégagement d'Edouard Mendy dont Fred n'a pas réussi à profiter (87e). Finalement, on en reste là malgré une dernière tentative d'Antonio Rüdiger (90e +7) avec ce match nul 1-1. Chelsea reste en tête de la Premier League avec un point d'avance sur Manchester City et deux longueurs sur Liverpool. Manchester United grimpe à la huitième place à cinq points du Big Four.

