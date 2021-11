Premier League : Manchester City se joue de West Ham et revient sur Chelsea, Leicester déroule, Everton coule

La 13e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche. Alors qu'hier, Liverpool est devenu le nouveau dauphin de Chelsea en déroulant contre Southampton (4-0), c'était au tour de Manchester City de s'illustrer. Les Sky Blues (3e, 26 points) défiaient West Ham (4e, 23 points) avec l'objectif de revenir à hauteur du leader de la Premier League. Pour cela, les Mancuniens s'articulaient sur un 4-3-3 avec un trio composé de Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Gabriel Jesus devant. De son côté, West Ham misait sur un 3-4-2-1 avec un double pivot où Declan Rice et Tomas Soucek étaient positionnés. Seul en pointe, Michail Antonio était soutenu par Pablo Fornals et Saïd Benrahma.

Manchester City sans trembler

Le match débutait fort avec un joli mouvement mené par Michail Antonio mais où Saïd Benrahma avait été repris par la défense des Citizens (7e). Dans la foulée, Kyle Walker répondait avec un missile qui fuyait le cadre sur la gauche pour quelques centimètres (8e). Manchester City prenait petit à petit le contrôle du match et la tête d'Aymeric Laporte sur corner passait juste à droite des buts de Lukasz Fabianski (17e). Le portier polonais s'inclinait quelques secondes plus tard avec une frappe croisée de Riyad Mahrez qui se logeait sur la droite du but. Néanmoins, la réalisation de l'algérien était logiquement refusée pour une position de hors-jeu (18e). Loin de ralentir son emprise sur le match, Manchester City prenait finalement l'avantage sur une longue ouverture de Joao Cancelo où Riyad Mahrez remisait pour Ilkay Gündogan.

L'Allemand ne tremblait pas face au but vide (1-0, 34e). En tête dans ce match, Manchester City se procurait une dernière grosse occasion avant la pause via Riyad Mahrez qui effleurait le poteau droit (42e). En maîtrise en seconde période, Manchester City faisait preuve d'un manque de justesse dans les derniers gestes jusqu'au but de Fernandinho en toute fin de match (2-0, 90e). Bernardo Silva s'offrait un but dans la foulée refusé pour hors-jeu (90e +1). Manuel Lanzini dans les dernières secondes inscrivaient un but fou (2-1, 90e +5) qui arrivait bien trop tard. Avec cette victoire 2-1, Manchester City redevient dauphin de Chelsea avec autant de points que les Blues (qui jouent contre Manchester United à 17h30). West Ham reste quatrième.

Leicester se relance contre Watford, Everton coule à Brentford

Dans le même temps, Leicester (13e) et Watford (16e) croisaient le fer avec l'objectif de s'éloigner de la zone rouge. En difficulté en ce début de saison, les Foxes avaient besoin de retrouver le chemin de la victoire et cela débutait bien puisqu'il ne fallait attendre qu'un quart d'heure de jeu pour que James Maddison trouve la faille (1-0, 16e). Si les Hornets revenaient ensuite au score sur un penalty transformé par Joshua King (1-1, 30e), cela ne faisait pas trembler Leicester. Brillant aujourd'hui, James Maddison mettait en exergue sa relation avec Jamie Vardy. Cela permettait de reprendre l'avantage (2-1, 34e) puis de prendre le large avec un doublé de Jamie Vardy (3-1, 42e). Emmanuel Dennis redonnait espoir à Watford en seconde période (3-2, 64e) mais Ademolah Lookman répondait dans la foulée (4-2, 68e). Leicester s'impose donc 4-2 et remonte à la 9e place à 5 points du Big Four. Belle opération pour les Foxes qui relèvent enfin la tête.

Solide en début de saison, Everton connaît plus de mal depuis. Avec 4 défaites et 2 nuls sur les 6 derniers matches, les Toffees de Rafael Benitez sont descendus à la 12e place et ils affrontaient une équipe de Brentford (15e) qui était également dans le dur avec 4 défaites et 1 nul sur ses 5 derniers matches. Les Bees prenaient le meilleur dans cet affrontement de blessés suite à un penalty transformé par Ivan Toney (1-0, 24e). Dans la foulée, Vitaly Janelt se procurait une bonne situation pour Brentford (29e). Everton avait clairement du mal à se montrer dangereux malgré une frappe d'Alex Iwobi repoussée par Alvaro Fernandez (61e). Brentford s'impose finalement 1-0 et grimpe à la 12e place. Les Bees doublent leur adversaire du jour qui glisse à la 14e place. La situation se complique pour Everton...

Les matches de l'après-midi

Brentford 1-0 Everton : Ivan Toney (24e) pour Brentford

Leicester 4-2 Watford : James Maddison (16e), Jamie Vardy (34e et 42e) et Ademolah Lookman (68e) pour Leicester; Joshua King (30e, sp) et Emmanuel Dennis (61e) pour Watford

Manchester City 1-0 West Ham : Ilkay Gündogan (34e) pour Manchester City

Le classement de la Premier League