Anthony Lopes revient sur le but annulé du FC Nantes

Lors de la 17e journée de Ligue 1 au Stade Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes, une action a fait débat en tout début de match. En effet, sur un corner nantais le gardien marseillais Geronimo Rulli manque complètement son intervention du poing sur un ballon en cloche. L’Argentin envoie directement la balle vers son but. El Arabi réussit à conclure, 1-0 pour Nantes. Mais confusion énorme puisque Egan Riley s’est retrouvé au contact avec le Marocain, et l’arbitre va voir la vidéo pour une potentielle position de hors-jeu de l’attaquant. Finalement, le score ne bouge pas et le but est refusé. À la pause, le gardien nantais Anthony Lopes a donc réagi à cette action assez litigieuse : « il faut qu’on l’accepte et ne pas sortir de notre match ».

La suite après cette publicité

Une réaction juste de la part de l’ancien portier de l’OL qui montre toute son expérience en Ligue 1. Pour rappel, Anthony Lopes est arrivé chez les Canaris il y a maintenant un an après de nombreuses années passées chez les Gones. Toujours très chahuté par les supporters marseillais, tout reste à faire lors de cette fin de rencontre.