Le Real Madrid tremble pour ses stars, Cristiano Ronaldo veut recruter De Bruyne

Le Real perd Vinicius et Carvajal sur blessure

Malgré la victoire 2-0 face à Villarreal, le Real Madrid a passé une soirée contrastée. Vinicius Junior et Dani Carvajal se sont blessés et il n’y a rien de rassurant, surtout pour l’Espagnol. Il a poussé un cri de douleur glaçant sur un contact comme le rapporte AS. Le joueur s’est exprimé sur ses réseaux et a confirmé une grave blessure aux ligaments croisés ainsi qu’une opération imminente. Le Real a publié un communiqué ce dimanche et parle de trois blessures différentes au genou. Vinicius, buteur, fait aussi trembler le club. Il a été touché aux cervicales a également confirmé la Maison Blanche. Il doit subir des examens aujourd’hui pour en savoir plus. Une blessure durant plusieurs semaines est envisageable. Deux très mauvaises nouvelles pour le Real qui n’est toujours pas gâté au niveau des absences.

CR7 réclame De Bruyne

L’info mercato de ce dimanche, c’est Cristiano Ronaldo en personne qui pousse pour que son club, Al-Nassr, fasse une proposition à Kevin De Bruyne selon Caught Offside. Le contrat de KDB expire l’été prochain et le championnat saoudien ne le laisse pas indifférent. Le quotidien espagnol évoque un salaire dingue de 1M de dollars par semaine. Une offre XXL qui pourrait faire tourner la tête du Belge, surtout avec l’avenir incertain de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Cristiano Ronaldo a déjà montré son pouvoir de persuasion avec un joueur comme Sadio Mané. Kevin De Bruyne pourrait à son tour se laisser tenter par une aventure exotique. Réponse dans les prochaines semaines…

La méthode Luis Enrique fait débat

Les choix de Luis Enrique contre Arsenal ont été très critiqués et à juste titre vu le résultat. C’est justement ce qui intéresse L’Equipe ce dimanche. Le quotidien fait un focus sur la méthode du technicien espagnol qui n’a jamais renié ses principes, peu importe les joueurs ou la situation, on l’a vu cette semaine avec Ousmane Dembélé. L’ancien entraîneur du Barça insiste toujours autant sur la méritocratie, il souhaite tout commander et surtout ne laisse rien passer. Une partie de l’effectif serait même un peu tétanisée par son mode de fonctionnement, ce qui peut brider certains joueurs. Malgré tout, Luis Enrique peut toujours compter sur le soutien infaillible de sa direction, notamment Nasser Al-Khelaïfi, son président.