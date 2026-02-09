Le PSG risque très gros après le Classique contre l’OM

Le Paris Saint-Germain a largement dominé l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes, lors de la 21e journée de Ligue 1, s’imposant (5-0) dans un Classique à sens unique sur le plan sportif. Menant rapidement grâce à Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, puis avec des réalisations de Kvaratskhelia, Lee Kang-in et un but contre son camp de Medina, le PSG a conforté sa place de leader et confirmé sa supériorité du moment. Sur le terrain, l’écart entre les deux équipes a été net, avec une domination technique et collective qui n’a laissé que peu d’espoir aux Marseillais. Pourtant, malgré la démonstration sportive, l’attention s’est rapidement déplacée vers les tribunes, où l’ambiance s’est révélée particulièrement électrique. Ce Classique, déjà réputé pour sa tension historique, s’est transformé en une soirée à double lecture. D’un côté une victoire écrasante sur la pelouse, mais de l’autre, un climat explosif dans les gradins, susceptible d’entraîner de lourdes sanctions disciplinaires pour le club parisien dans les jours ou semaines à venir.

Dès l’avant-match, le ton était donné autour du Parc des Princes. Sur le parvis, à proximité de la fanzone, la tribune Auteuil et les ultras parisiens ont affiché une banderole « CHANTEZ COMME VOUS LES HAÏSSEZ », symbole d’une rivalité assumée et d’une volonté de pousser la provocation à son maximum face à l’OM. Pendant la rencontre, plusieurs banderoles ont été déployées, ciblant à la fois la Ligue de Football Professionnel et le club marseillais. L’une des plus commentées affichait « Les Marseillais, c’est des livreurs », accompagnée d’une illustration caricaturale d’un faux livreur de l’entreprise DPD, portant des éléments liés à l’OM et à Chelsea, avec un jeu de mots phonique interprété par de nombreux observateurs comme une référence homophobe (« DPD = des pédés »). D’autres messages visuels ont ravivé la rivalité traditionnelle, notamment une revisite du tifo des Beatles de l’OM transformé en version « rat, sardine et pastis », accompagnée d’une Une célébrant la victoire parisienne en Ligue des champions. Ce visuel a été jugé raciste par une partie des instances et supporters marseillais, certains estimant que le terme injurieux « rats » renvoie historiquement aux ratonnades contre des personnes d’origine nord-africaine. Par ailleurs, l’utilisation massive de fumigènes, très encadrée par le règlement, pourrait à elle seule entraîner une sanction, notamment un huis clos partiel de tribune.

Homophobie et racisme pointés du doigt

Les chants entonnés dans les tribunes ont également suscité de vives réactions. Plusieurs séquences largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des supporters reprendre des refrains jugés discriminatoires par de nombreuses associations et observateurs depuis plusieurs années. Parmi eux, « Les Marseillais c’est des pédés, des fils de p.tes, des encul.s… », considéré comme homophobe par ses détracteurs, ou encore « Dans la boue y’a des rats… Ce sont les Marseillais », chant interprété par certains comme une référence raciste, notamment en raison de la charge historique du terme « rats ». Pendant la rencontre, des personnes LGBT ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la banalisation d’insultes liées à l’orientation sexuelle dans les stades, tandis que des supporters et observateurs issus de communautés racisées ont alerté sur la portée symbolique de certains chants. À l’inverse, d’autres supporters parisiens ont défendu une vision du supporterisme basée sur la provocation et la rivalité verbale, estimant que ces chants visaient avant tout l’adversaire sportif et non des communautés spécifiques, dans une tradition de folklore ultras souvent exagérée mais, selon eux, mal interprétée hors du contexte des tribunes. Selon le règlement de la LFP, les clubs sont responsables du comportement de leurs supporters, et des sanctions allant d’une amende financière, au retrait de points, à la fermeture partielle ou totale de tribunes, voire à des huis clos pour plusieurs matchs, peuvent être prononcées si des chants ou banderoles discriminatoires sont constatés. Ces mesures ont déjà été appliquées dans plusieurs cas récents, notamment lors de Classiques ou d’autres matchs à forts enjeux, avec la fermeture partielle de la tribune Auteuil après des incidents similaires contre Strasbourg et lors d’un précédent PSG-OM suite aux insultes à l’encontre d’Adrien Rabiot et sa mère.

La tension a atteint un point critique lorsque l’arbitre a décidé d’interrompre temporairement la rencontre, après consultation avec les délégués et les autorités présentes. Les joueurs ont été invités à regagner les abords de la pelouse durant plusieurs minutes, le temps que la situation se calme. Avant cette interruption, le speaker du Parc des Princes était déjà intervenu à plusieurs reprises pour rappeler les règles en vigueur et appeler au respect, des messages diffusés dès l’avant-match puis renouvelés en cours de rencontre. Malgré ces avertissements, certains chants ont persisté, déclenchant l’application du protocole officiel contre les comportements discriminatoires ou hostiles. Le match a finalement repris après un retour relatif au calme, mais cet épisode a renforcé la perception d’une soirée sous tension permanente. Pour certains observateurs, cette interruption illustre la volonté croissante des instances de ne plus tolérer certains débordements. Et pour d’autres supporters, elle symbolise un durcissement jugé excessif face à des expressions qu’ils considèrent comme inhérentes à la culture des tribunes.

Au-delà de l’aspect médiatique, les conséquences disciplinaires potentielles pourraient être lourdes pour le PSG. Le règlement de la LFP rappelle que les clubs sont responsables du comportement de leurs supporters et prévoit un large éventail de sanctions : amendes financières, fermeture partielle ou totale de tribunes, huis clos, retrait de points, voire défaite sur tapis vert en cas de manquements graves ou répétés. Ces dernières années, la Ligue a multiplié les messages de prévention contre les discriminations, avec des annonces sonores, des campagnes de sensibilisation et un protocole clair permettant d’interrompre ou d’arrêter les rencontres. La répétition d’incidents similaires dans plusieurs stades a déjà conduit à des sanctions exemplaires, renforçant l’idée que la commission de discipline pourrait frapper fort. Dans ce contexte, le PSG se retrouve au cœur d’un débat plus large, entre la volonté de lutter contre les propos jugés discriminatoires et la défense, par une partie des supporters, d’une tradition de provocation virulente. Les décisions à venir de la LFP seront scrutées de près, car elles pourraient non seulement impacter la saison parisienne, mais aussi redéfinir les limites de l’expression dans les tribunes du football français.