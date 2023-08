Premier League : Arsenal enchaîne à Crystal Palace

Après une première victoire acquise contre Nottingham Forest en ouverture du Championnat (2-1), Arsenal effectuait son premier déplacement de la saison sur la pelouse de Crystal Palace, ce lundi. Mais Arteta devait composer sans sa recrue Timber, blessé lors de la dernière rencontre et remplacé par Tomiyasu. Ses deux autres renforts, Rice et Havertz, étaient alignés aux côtés d’Odegaard. De son côté, les Eagles étaient à la recherche d’une première victoire à domicile, après un succès à Sheffield United en ouverture de la saison.

On attendait alors des Gunners très offensifs, mais la rencontre a eu du mal à se lancer. Après des premières minutes poussives, Arsenal ne parvenait pas à se montrer dangereux et enchaînait les mauvais choix offensifs. Un bon travail d’Édouard devant White permettait même aux Eagles de se créer du danger, puisque derrière, Eze était proche de tromper Ramsdale (17e). Derrière, les Rouge et Blanc se sont enfin réveillés et trouvaient le poteau grâce à Nketiah (23e), avant une frappe d’Odegaard claquée par Johnstone (42e).

Arsenal a terminé à 10 contre 11

Il faudra attendre la seconde période pour enfin voir le score bouger. Nketiah, encore lui, était touché dans la surface par Johnstone à la suite d’un coup franc. Une offrande transformée par Odegaard (1-0, 54e). Mais alors qu’on pensait voir Arsenal enfin libéré, Tomiyasu récoltait un second carton jaune synonyme d’expulsion (67e). Une décision sévère qui risque encore de faire débat en Angleterre, mais qui obligeait surtout Arteta à sécuriser le score.

Après s’être fait peur en fin de match et avoir subi la pression dans les arrêts de jeu - à l’image d’une lourde frappe de Mitchell au-dessus de la cage de Ramsdale (90e+6) - Arsenal est finalement parvenu à l’emporter en enchaîne un deuxième succès consécutif en Premier League, avant la réception de Fulham pour le compte de la 3e journée. De son côté, Crystal Palace n’a pas réussi l’exploit de battre son voisin londonien et devra se relever à Brentford.