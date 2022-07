Lourde sanction à venir pour Robert Lewandowski, la France tremble pour l'avenir des Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

Kessié présenté, Lewandowski risque une lourde amende

En Espagne, c'est une recrue qui fait la couverture de Mundo Deportivo ce matin. Il s'agit de Franck Kessié, arrivé libre en provenance de l'AC Milan. Et l'Ivoirien annonce déjà la couleur et ses envies sous le maillot blaugrana. «Je suis un travailleur.» Le milieu de terrain, qui sera présenté aujourd'hui, promet des efforts et est reconnaissant de la confiance de Xavi : «Il décidera dans quelle position je serai le plus utile.» Pour Sport, le profil de l'Ivoirien colle parfaitement à ce que recherchait Xavi : «des muscles et de l'intelligence.» D'ailleurs, le quotidien catalan nous apprend que ça chauffe entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Alors que le Polonais pourrait ne pas se présenter à la reprise du club allemand, il s'exposerait à une lourde amende. La direction bavaroise réfléchirait à le sanctionner financièrement s'il devait manquer à ses obligations et cela pourrait chiffrer ! Selon Sport, le serial buteur devrait payer une amende allant de 1,8 M€ à 3,6 M€. Ca fait cher l'absence, mais Lewandowski est prêt à tout pour filer au Barça !

Bordeaux en pleine crise

En France, la Une de L'Équipe est consacrée à un monument en péril : les Girondins de Bordeaux. Comme l'affiche le quotidien, Bordeaux est un château en ruine. Relégués en Ligue 2 après une terrible saison, les Girondins peuvent craindre le pire car «la commission d'appel de la FFF a confirmé hier la décision de la DNCG de reléguer administrativement les Girondins en National. Le club engage des recours, à commencer par celui auprès du CNOSF.» Le club se rapproche du dépôt de bilan. Pour Sud Ouest, c'est «le scénario du pire» pour le club au scapulaire. Une terrible nouvelle qui fait trembler toute une région avec le spectre d'une disparition d'un club qui a fait les grandes heures du football français.

La Juve attend ses renforts, Dybala en salle d'attente

On termine ce tour de la presse sportive en Italie où le mercato fait l'actualité. Et c'est la Juventus qui pourrait frapper fort car 3 recrues de choix sont dans les tuyaux. Comme le titre Tuttosport: «Koulibaly, la rencontre. Di Maria, les visites. Pogba, l'atterrissage. Sommet à Milan entre la Juve et l'agent du défenseur. L'Argentin devrait passer des tests médicaux demain, tandis que le Français sera à Turin samedi.» Pour La Gazzetta dello Sport, ce sera une «Juve stellaire» ! Pogba et Di Maria sont enfin là, mais le forcing pour Nicolo Zaniolo continue. La Roma ne veut rien entendre et réclame 60 M€... De son côté, l'Inter connait un léger coup d'arrêt dans le dossier Paulo Dybala. Pour le Corriere dello Sport : «Inter-Dybala, la voie est étroite. Marotta freine : Pour l'instant, nous sommes ok. L'AC Milan et la Roma rôdent. Zhang doit d'abord vendre et demande un rabais sur le salaire. Le PDG ne peut pas prendre Paulo avant que Sanchez, Dzeko ou Correa s'en aille. L'attaquant est également contraint d'envisager d'autres solutions…» Bref, l'avenir de la Joya n'est pas encore réglé !